Preso estuprador de meninas de 7 e 9 anos

Crime ocorrido em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar platinense foi acionada para atender uma ocorrência de abuso sexual de duas crianças ocorrida em uma festa familiar. Ao chegarem no local o criminoso já havia empreendido fuga.

A Polícia Civil então iniciou a investigação e apurou que o companheiro da avó de duas crianças, uma de sete anos e outra de nove anos, aproveitando que os demais familiares estavam em outro cômodo da casa, passou a molestar as vítimas, porém acabou sendo surpreendido pela mãe de um deles, que acionou a polícia.

Também foi apurado que as vítimas estavam com um celular e acabaram gravando o momento do abuso.

O delegado representou pela prisão preventiva do homem de 59 anos e que já tem passagem por crime sexual, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Foi localizado e preso na manhã desta sexta-feira (17) na cidade de Cambé(cidade perto de Londrina) por policiais militares daquela cidade e está à disposição da Justiça.