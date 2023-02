Preso hoje por tentar assassinar desafeto em chácara de S.A.P.

Crime ocorrido no distrito de Monte Real

Operação conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu na manhã desta quarta-feira, dia primeiro, um homem de 50 anos por tentativa de homicídio, em Santo Antônio da Platina.

No último dia 22 (um quarta-feira) por volta das cinco horas da madrugada num churrasco realizado em propriedade rural no distrito de Monte Real, , um homem de 50 anos, foi por trás da vítima que estava sentada, e passou a lâmina de uma faca de açougueiro no pescoço.

O homem, 42 anos, se defendeu e teve os dedos da mão cortados e o pescoço também (levou 12 pontos) e em seguida buscou ajuda em uma vizinha, sendo conduzido ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, onde permanece internado até agora.

O delegado representou pela prisão preventiva, que teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal platinense.

Em sua defesa o acusado alegou que a vítima teria feito ameaças á seu filho em dias anteriores, invadiu o churrasco da família e que tinha a intenção de matar.

No último dia 15 houve crime semelhante: https://npdiario.com.br/comportamento/policia-civil-identifica-autor-de-tentativa-de-homicidio/?fbclid=IwAR0VL5T81iMhl3spnDw7yWKJm1WZkdvBYpUq47BWLXDnm-pYRKcip-npe_I