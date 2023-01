Preso homem por estupro de menina em Jundiai do Sul

Ação bem sucedida da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal

Um homem de 67 anos foi preso no centro de Ribeirão do Pinhal na manhã desta segunda-feira, 16. Contra ele, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva.

Ele é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra uma menina de dez anos no município de Jundiaí do Sul.

Durante a apuração, o homem preso descumpriu ordem judicial que determinava seu afastamento da criança e seus familiares.

Não houve resistência. As investigações foram encaminhadas para o Ministério Público.

Após, detido, ele foi levado para a Cadeia Pública de Bandeirantes.