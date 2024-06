Preso homem de 54 anos que estuprou e ENGRAVIDOU a filha

Condenado a 31 anos pelo crime hediondo

Na tarde desta terça-feira, 18, a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Cambará, deflagrou a operação “INCESTO”, e cumpriu mandado de prisão expedido em desfavor de um homem de 54 anos (fotos), condenado a 31 anos de prisão por ter estuprado sua própria filha.

O autor do crime engravidou a própria filha, quando ela possuía apenas 15 anos de idade. Deste crime hediondo, nasceu uma criança com deficiência.

Exclusivo: O homem estava foragido, e foi encontrado pelos Agentes de Polícia Judiciária Fernando Marins e Boaventura Gomes após meses de investigação, que contaram com inúmeros serviços de inteligência.

A delegada Renata Cintra informou que ele se encontra à disposição da Justiça na cadeia cambaraense.

É provável que seja transferido para a PEL (Penitenciária Estadual de Londrina).

No momento da prisão, encontrava-se em um cafezal, em uma fazenda de dificílimo acesso, no interior do Estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Timburi(cidade de três mil habitantes).

Os Agentes tiveram que fazer incursões cafezal adentro para alcançar seu intento, que era retornar para a Cidade de Cambará com o condenado.

No momento da prisão, o elemento estava com uma motosserra, mas não reagiu.

O autor do crime hediondo foi preso e apresentado ao Departamento Penitenciário de Cambará e encontra-se à disposição da Justiça.