Preso jacarezinhense por NÃO OBEDECER MEDIDA PROTETIVA

Já usava tornozeleira por ter desobedecido decisão anterior

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 27 anos, por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira. A captura foi realizada nesta quarta-feira (25), em Jacarezinho.

De acordo com a delegada Carol Fernandes, o indivíduo estava usando tornozeleira eletrônica por não respeitar a ordem de afastamento.

“A medida foi solicitada este ano. No final de semana, dia 21 de outubro, ele estava numa festa no mesmo local que a ex-mulher, assim houve a aproximação por parte dele. Nesse tempo, usava tornozeleira por conta de já ter descumprido a decisão anteriormente”, detalhou a delegada.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS– A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões.

Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia(Fonte: PC/PR/Foto Fábio Dias).