Preso o ladrão dos colégios platinenses (veja vídeos do crime)

Rapaz levou utensílios e mantimentos

Exclusivo: Após furtos ocorridos no fim de semana nos Colégios Ubaldino do Amaral e Edith S. Prado Oliveira, a Patrulha Escolar e a Rádio Patrulha prenderam o ladrão no centro da cidade, em torno de nove horas desta segunda-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina.

Havia levado utensílios e mantimentos.

Equipes Policiais identificaram, localizaram e abordaram o criminoso de 18 anos, inclusive recuperando alguns produtos furtados. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, que abriu inquérito.