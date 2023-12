Preso LADRÃO em Ribeirão do Pinhal

Com mais de 20 passagens policiais

Um andarilho de 27 anos com mais de 20 (vinte) passagens policiais foi preso e autuado em flagrante na manhã desta sexta-feira (1) em Ribeirão do Pinhal. Ele era morador no estado de Goiás e estava há poucos dias na cidade.

Nesta madrugada, um estabelecimento comercial situado na Praça Erasmo Cordeiro (centro) foi invadido, pelo telhado, sendo levados cerca de 300 reais do caixa, além de alguns produtos como roupas e tênis. A Polícia Civil teve acesso a imagens gravadas da ação dos bandidos. Um dos criminosos aparece adentrando o estabelecimento, enquanto outro permaneceu sob vigilância, acobertando a ação do comparsa.

Diante disso, equipes de policias civis e militares passaram a monitorar a área do município, sendo localizado, pelos PMs, um deles quando transitava pelo centro. Ele admitiu para a polícia que estava em companhia do outro furtador, já identificado pelas forças de segurança, que também tem diversas passagens pela polícia por furtos e porte de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito deve ser concluído em até dez dias, com pedido de prisão preventiva do executor.