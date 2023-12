Preso INDIVÍDUO que invadiu casa na Rua 13 de Maio em S.Antônio

Em plena luz do dia nesta quarta-feira

Os policiais militares receberam informações de que um indivíduo havia pulado o muro de uma residência e estava em seu interior realizando furto. Foi em torno de 11h50m desta quarta-feira, dia 13, em Santo Antônio da Platina.

Chegando no local, se depararam com o marginal cortando fios elétricos com um alicate e em posse de cerca de um quilo de fios de cobre que havia tirado no local.

O portão da casa estava trancado, indicando que precisou pular o muro para ter acesso. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo furto qualificado, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os fios e o alicate apreendidos (foto).