Preso marginal mais perigoso da história do NORTE PIONEIRO

Ação bem sucedida da Polícia Civil, TIGRE, GDE/Jacarezinho e Guarda Municipal de Balneário Camboriú

Exclusivo: Após meses de preparo, deflagrada a Operação “Dom Pablo” da Polícia Civil. Foram presos dois homens, sendo Michael Patrick Sanches, o “Cenoura” (fotos) 31 anos, e Maicon Cesar Orlandini Pujoni, 28.

As investigações foram feitas pelo Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Civil de Jacarezinho, e apura uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Norte Pioneiro.

Após diversas diligências, verificou-se que “Cenoura” e seu comparsa estavam escondidos em um apartamento de luxo, em Balneário Camboriú/SC. O imóvel é avaliado em R$ 2 milhões.

Com apoio do grupo T.I.G.R.E (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial) da PCPR e da GCM (Guarda Municipal de Balneário Camboriú) foi cumprido mandado de busca e apreensão no apartamento, local onde foram realizadas as prisões.

Foram apreendidos aparelhos celulares, joias e relógios.

O comando foi do delegado- chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen.

O Npdiario apurou as seguintes informações:

Cenoura era morador do bairro platinense Vila Ribeiro, e foi apreendido quando menor duas vezes no Cense (Centro de Sócio-educação) local.

Nunca frequentou escola regularmente.

Tinha uma mulher e uma filha (hoje com oito anos) que estariam residindo atualmente numa cidade do Mato Grosso.

Mandados de prisão em aberto:

1- Por tráfico de drogas em razão de suas apreensões de grande quantidade de drogas ano passado (quase 5 kg de cocaína e 130 kg de maconha) em duas situações distintas;

2 – Mandado de prisão em razão da apreensão de 23 quilos de dinamite no começo de 2024 a associação com PCC e para praticar “cangaço” na região(ver detalhes abaixo).

3- Ele é suspeito de dois duplos homicídios. De um homem com passagens e da professora ocorrido no começo do ano e do duplo homicídio em março em que foi utilizado fuzil.

4 -O comparsa encarcerado, Maicon César, de 28 anos, foi condenado em novembro de 2016 no fórum de Santo Antônio da Platina a seis anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de um servente de pedreiro com três tiros.

Elemento era considerado foragido há muito tempo.

No dia três de janeiro, foi realizada operação conjunta entre policiais militares e civis para cumprimento de mandado de busca domiciliar em uma residência no bairro Jardim Saúde, Santo Antônio da Platina.

O mandado foi representado pelo delegado Rafael Guimarães, após receber informações de policiais militares de que no local estava escondido um foragido da Justiça. A busca teve concordância do Ministério Público e autorizada pelo Poder Judiciário.

No local ,o alvo da denúncia, Joselito Soares (foto abaixo) foi encontrado acompanhado pela sua esposa e mais outros três homens. Durante buscas no local encontrados aproximadamente 23 quilos de dinamite, vários miguelitos (perfurante em forma de cruz retorcida, feito com dois pregos grandes entrançados, usado geralmente para furar pneus de veículos ), oito munições calibre .380, rádios comunicadores, seis aparelhos celulares, entre outros objetos.

Cenoura estaria agindo junto com os quatro integrantes do PCC presos em flagrante.

Aconteceu duplo homicídio no dia 13 março, na rua Portugal (Vila Santa Terezinha, antiga Vila Quarenta, ao lado do bairro Santa Mônica). Um casal foi executado a tiros perto da residência onde morava, em Santo Antônio da Platina.

A Polícia Militar e o corpo de bombeiros deram os primeiros atendimentos.

Quando as corporações chegaram Francislaine da Silva Santos (foto abaixo) já estava sem vida com perfurações de arma de fogo, assim como Rodrigo Martins (foto abaixo). O homem teve quase a cabeça decepada pelo tiro de fuzil que recebeu no rosto.

Testemunhas indicaram que bandidos encapuzados, altos e de cor branca, portando pistolas e fuzis e usando coletes balísticos, abordaram as vítimas num Chevrolet Cobal Lt (fotos), ordenaram que descessem do carro, o que fizeram tentando escapar a pé, sem conseguir, sendo alvejados com muitos tiros.

Uma senhora também foi atingida e socorrida, porém sem risco de morte Os elementos fugiram num Renault Sandero (foto) encontrado na sequência pelos bombeiros no povoado rural chamado Platina, a cerca de cinco quilômetros do local do crime. Cenoura é o suspeito.

No dia seis de janeiro também deste ano Lucinéia Ferreira (fotos e vídeos), de 44 anos, foi vítima de assassinato num bar na rua Araguaia, perto do Supermercado Luzitano, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina. Era professora de Língua Portuguesa e Educação Especial, tendo trabalhado na Apae e Colégio Estadual Tiradentes. Formada pela UENP, antiga Fafija, em Jacarezinho.

Conceituada, era de família de Abatiá, mas morava há muitos anos em Santo Antônio da Platina. Deixou uma filha, advogada e grávida, e um filho de quatro anos.

O homem com quem conversava no estabelecimento comercial não era seu namorado. Ela parou no local para comprar algum item. Estava na hora errada perto de uma pessoa com várias passagens criminais.

Patrick Ricardo de Oliveira (foto) era perigoso e com muitos desafetos. Envolvido em roubos, homicídios e tráfico de drogas, de acordo com fontes policiais.

Cenoura seria o executor pelo modus operandi do crime.

Veja também: https://npdiario.com.br/especial/suspeito-por-trafico-de-drogas/#:~:text=A%20Pol%C3%ADcia%20Civil%20do%20Paran%C3%A1,%2C%20conhecido%20como%20%E2%80%9CCenoura%E2%80%9D.

E mais essa: https://npdiario.com.br/cidades/operacao-conjunta-prende-bandido-perigoso-e-conhecido/

Nessa ação, o elemento era comparsa: https://npdiario.com.br/policial/confirmados-23-kg-de-tnt-esposa-de-lider-do-pcc-tambem-presavideos/

Mais uma suspeita atribuída a Cenoura: https://npdiario.com.br/comportamento/duplo-homicidio-em-santo-antonio-da-platina/