Preso pela Lei Maria da Penha em Jacaré

Pela Polícia Civil neste sábado

Na manhã deste sábado (26), agentes da 12ª Subdivisão Policial e da Delegacia da Mulher de Jacarezinho cumpriram com êxito um mandado de prisão preventiva contra um homem de 56 anos, em operação realizada no centro da cidade. O mandado foi emitido pelo juiz da comarca.

A ação ocorreu quando o indivíduo foi localizado em seu local de trabalho na Rua Santos Dumont, no centro da cidade. Conforme procedimento padrão, o detido foi encaminhado primeiramente ao Pronto Socorro para avaliação de sua integridade física, sendo posteriormente entregue à custódia do Departamento Penitenciário (DEPEN) em Jacarezinho.

O mandado de prisão foi expedido com base no artigo 24A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), especificamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência, reforçando o compromisso das autoridades no combate à violência doméstica na região.

“Esta ação reforça nosso compromisso com a proteção das vítimas e o cumprimento rigoroso da lei. A Polícia Civil do Paraná não mede esforços para garantir que mandados judiciais sejam cumpridos com eficiência e respeito aos direitos fundamentais”, afirmaram o delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho e a delegada Carolinne dos Santos Fernandes.