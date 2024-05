Preso platinense que perseguia ex (assista)

Ele confessou não aceitar o fim do relacionamento

Na manhã desta quinta-feira (dia nove), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 39 anos por perseguir e ameaçar sua ex-companheira, uma mulher de 27 anos, em Santo Antônio da Platina.

A vítima procurou a Delegacia pedindo medida protetiva, relatando que vinha sendo importunada pelo ex-convivente por conta do fim do relacionamento. Ao sair da delegacia, a jovem o viu na esquina e avisou.

O delegado e um agente saíram em perseguição ao elemento, que foi detido na rua Marechal Deodoro, no centro. Ele confessou e disse estar inconformado com o fato.

Preso pelo artigo 147-A do Código Penal, cuja pena varia de seis meses a dois anos de reclusão. O caso foi encaminhado à delegada adjunta e o homem levado à Cadeia Pública de Andirá.

No vídeo, aparece o suspeito.Depois, foi borrado o momento em que aparece a cabeça da moça. E, no fim, os dois policiais saindo a pé atrás do indivíduo.