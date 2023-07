Preso por agredir a ex e atirar num homem

Lesão corporal, disparo de arma de fogo e lesão corporal no Aparecidinho III

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Civil, composta pela delegado e investigador, com auxílio de Policiais Militares da rádiopatrulha, deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 27 anos, no bairro Aparecidinho III. A ação conjunta foi bem sucedida.

Foi expedido em razão de fato ocorrido em frente a um bar no bairro Aparecidinho III, quando na madrugada do último dia 21 de maio o elemento, por ciúmes, agrediu violentamente sua ex-convivente com socos e chutes a arremessando ao chão, sendo que, em seguida, um outro homem resolveu intervir para ajudar a mulher, momento em que o agressor sacou uma arma de fogo e desferiu um disparo, atingindo na perna o rapaz.

Após diligências de investigação, o indivíduo foi identificado e o delegado representou pela prisão preventiva, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

Foi indiciado por lesão corporal contra mulher, disparo de arma de fogo e lesão corporal.