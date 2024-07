Na manhã desta segunda-feira (dia primeiro), a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca Local, após representação da Autoridade Policial, no Município de Jundiaí do Sul.

Na oportunidade, foi preso um homem de 41 anos, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva que havia em favor de sua ex-esposa.

O indivíduo foi encaminhado à Cadeia Pública de Bandeirantes, onde permanecerá a disposição da justiça.