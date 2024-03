Preso por embriaguez ao volante em Pinhal

Acidente entre caminhão e um carro

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, no fim de semana atendeu acidente na PR-218, em Ribeirão do Pinhal.

No Km 96, um GM/ Vectra, de Curitiba, conduzido por homem (36 anos), estava quebrado sobre a Rodovia, no sentido de Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal, e que um caminhão VW/23.280 CRM 6X2, de Joaquim Távora, conduzido por homem (31 anos de idade), que chocou-se contra o carro, causando danos materiais, sendo que logo o motorista se evadiu do local.

Em contato com a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, estes estavam com o motorista do caminhão, o qual foi detido na PR-218, próximo ao Km 93. Feito teste etilômetro, constatou-se resultado positivo, então ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.

O veículo Vectra foi liberado no local ao condutor e o caminhão foi liberado a seu proprietário.