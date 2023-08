Preso por embriaguez após bater Honda 450

Aconteceu em Siqueira Campos no trecho entre Salto do Itararé

Acidente às 12h25m deste sábado, dia 12, no KM 22 da PR-424, em Siqueira Campos no trecho entre Salto do Itararé.

O abalroamento lateral envolveu uma Honda/CBR 450 (placas de Curitiba) conduzida por um homem de 42 anos, que não sofreu ferimentos, e uma VW/Parati (placas de S.C.) dirigida por motorista de 40 anos, o qual também não se machucou.

Pista em nível numa curva fechada.

Motociclista se recusou a fazer teste de etilômetro, mas mostrou sinais claros de alteração por ingestão de bebida alc0ólica e acabou sendo preso

Danos materiais em ambos os veículos.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.