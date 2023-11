Preso por estuprar FILHO EM ANDIRÁ

Elemento foi denunciado pela mãe da vítima

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente um homem, de 41 anos, por estupro de vulnerável contra o próprio filho, de 12. A prisão foi realizada no fim de semana, em Andirá. O indivíduo também foi autuado em flagrante por armazenamento de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam o celular do investigado e quatro pen drives. Os itens apreendidos ajudarão no andamento das investigações.

Os fatos foram noticiados no dia 31 de outubro, pela mãe do menor.

De acordo com o delegado Gabriel Caldeira, a prisão é importante especialmente diante da dificuldade que se tem em investigar crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes.

“A dificuldade está pelo fato desses crimes serem praticados dentro do ambiente doméstico, longe das vistas de testemunhas. A prisão temporária nos auxilia a angariar mais elementos e dificultar que o autor possa acessar remotamente dados, movimentar acervo e compartilhar conteúdo da criança ou adolescente que vem sendo vítima desse abuso sexual”, afirmou Caldeira.

DENÚNCIAS – A PCPR realiza ações constantes de combate à violência sexual infantil. A população pode auxiliar com informações que auxilie investigações e localização de procurados.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190 (Foto: Fábio Dias / EPR).