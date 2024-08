Preso pelo estupro de uma VULNERÁVEL em CORNÉLIO Procópio

Criminoso tem 37 anos

A Polícia Civil do Paraná com o apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) prendeu preventivamente um homem, de 37 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu nesta sexta-feira (23), em Cornélio Procópio.

“Assim, a equipe empreendeu diligências e constatou que o suspeito estaria na cidade de Mogi das Cruzes (SP) fazendo, então, contato com PCSP, a qual encarcerou o elemento’, explica a delegada da PCPR Thais Orlandini

O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PC, ou 181, do Disque Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.