Em Ribeirão do Pinhal

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 19, um mandado de prisão definitiva.

Foi expedido em desfavor de um homem de 70 anos.

A prisão foi decretada pelo Juízo Local, em razão da condenação definitiva do indivíduo pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).

Não foi possível apurar sexo nem idade da vítima, pois processo está em segredo de Justiça.