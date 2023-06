Preso por falsificar CNH em Jacarezinho

Envolvido com tráfico e receptação e ainda com tornozeleira eletrônica

Nesta terça-feira (06) a Polícia Militar de Jacarezinho, prendeu rapaz no bairro Silas Peixoto.

Em patrulhamento pelo local, os PMs se depararam com um Honda/Civic saindo de um local suspeito de servir de ponto de tráfico de drogas.

Realizado o acompanhamento, o condutor parou o carro no meio da rua e tentou fugir a pé, mas foi detido. Posteriormente, identificado como envolvido com tráfico e receptação, bem como percebido que estava com tornozeleira eletrônica.

Em revista, localizado dinheiro, além disso, constatou-se que sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) apresentava forte indícios de ser falsa, sendo afirmado pelo rapaz que havia adquirido num “esquema” no valor de 4 mil reais.

O indivíduo recebeu voz de prisão e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local. O veículo também foi apreendido.