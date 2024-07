Em Ribeirão do Pinhal

Na manhã desta segunda-feira 22, a Polícia Civil do Estado do Paraná, por intermédio da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Comarca Local.

O indivíduo teve sua prisão decretada ante ao não pagamento de pensão alimentícia.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado à Cadeia Pública de Bandeirantes, onde permanecerá a disposição da justiça.