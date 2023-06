Preso após roubo de CB 300/R em Cambará

Veículo e pertences foram recuperados pela PM

Neste fim de semana em Cambará, compareceu ao Pelotão da Polícia Militar um homem, o qual relatou à equipe de serviço que havia sido vítima de um roubo. Ele foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma Honda/CG e o garupa, com um revólver, o obrigou a descer de sua CB 300/R e entregá-la aos criminosos.

Durante buscas no bairro Cohapar, os PMs localizaram a motocicleta, sem placas, que havia sido roubada através de frestas do portão de uma residência.

Diante dos fatos, os PMs entraram na casa e durante as buscas ouviu-se um barulho de madeiras caindo nos fundos, indicando que alguém estava fugindo do local. Além da moto roubada, foi localizada também a Honda/CG utilizada no roubo, bem como o seu proprietário.

Posteriormente, sobreveio a informação de um segundo roubo agravado, ocorrido minutos antes, com características idênticas. Foi objeto do crime uma bolsa de mão de cor cinza, que continha um celular.

A equipe deslocou-se à residência da vítima e coletou gravação de câmaras, pelas quais visualizou-se dois rapazes com roupa escura, um deles com vestimenta localizada na casa do suspeito, que recebeu voz de prisão. A moto foi apreendida, bem como os capacetes e a roupa utilizada.