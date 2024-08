Preso por tráfico de drogas em Carlópolis

Apreensão de objetos relacionados ao crime

A Polícia Militar de Carlópolis, no bairro Água Seca, na quarta-feira, 07, prendeu um homem.

Em ações de combate ao narcotráfico, os PMs receberam denúncias sobre tráfico de drogas num bar.

Após monitoramento do local, constatada movimentação. Diante disso, abordaram encontraram em cima do balcão do estabelecimento: pedras de crack fracionadas para venda e também em tamanho maior, bem como apetrechos da comercialização.

Ainda apreensões de R$ 1.929,00, cinco aparelhos celulares e uma pistola de CO2 4.5.

O proprietário do bar, 42 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil carlopolitana.