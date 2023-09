Apreendidas p orções de maconha e crack

As Polícias Militar e Civil de Ibaiti apreenderam 37 pedras de crack no centro da cidade nesta quarta-feira, 27.

Em ação conjunta no combate ao narcotráfico foi cumprido mandado de busca e apreensão em residência. Na sala da casa, foi encontrada uma porção de maconha. No quarto do suspeito, dentro de uma bota, foram encontradas as pedras de crack.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.