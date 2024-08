Preso por tráfico de drogas em Jacaré

No Bairro Jardim Delamura

A Polícia Militar Jacarezinho prendeu jovem nesta segunda-feira, 12.

Em patrulhamento pelas proximidades de uma residência suspeita de servir como ponto de venda de drogas, no Bairro Jardim Delamura, os policiais militares visualizaram o morador (alvo da ação policial) vendendo drogas para um usuário, na varanda da sua casa.

Ao perceber a presença policial, os envolvidos dispensaram a droga e o dinheiro (cocaína e 30 reais), que foram apreendidos na sequência.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram no quarto do suspeito, no seu guarda roupas: 16 buchas se maconha, 78 “pinos” contendo cocaína, 217 “pinos” vazios. Em cima da cômoda do quarto foram localizados vários pedaços de maconha e saquinhos plásticos para acondicionar este entorpecente. Também foi apreendido dinheiro.

O rapaz, de 24 anos, recebeu voz de prisão, sendo detido e encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.