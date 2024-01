Preso por tráfico de drogas em Pinhalão

Substâncias ilícitas e motocicleta apreendidas

A Polícia Militar de Pinhalão, no dia 31, realizou diligências ao tráfico de drogas na Vila Guarani, com a prisão de um homem e apreensão de uma motocicleta.

Estavam em patrulhamento pela região no intuito de localizar autores de furtos realizados anteriormente, quando se depararam com um homem numa motocicleta, em atitude suspeita, que ao ver as viaturas empreendeu fuga.

Durante o percurso, o condutor lançou uma sacola em um terreno e veio a sofrer uma queda logo em seguida, continuando a fuga a pé e adentrando em uma residência. Os policiais então conseguiram realizar a abordagem e localizar o objeto arremessado pelo condutor. Dentro da sacola havia algumas porções de cocaína, totalizando 13,8 gramas. O rapaz ainda tentou se desvencilhar dos policiais com socos e pontapés, porém foi imobilizado. Com ele foram localizadas mais 14 pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização, e R$1.506,00.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências. A motocicleta possuía débitos administrativos e foi recolhida ao pátio.