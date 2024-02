Preso por tráfico de drogas em Siqueira

Pela Polícia Militar no bairro Boa Vista

A Polícia Militar de Siqueira Campos, nesta quarta-feira, 07, no Bairro Boa Vista prendeu homem por tráfico de drogas.

Os agentes estavam realizando Operação Bloqueio a fim de intensificar a fiscalização de trânsito na região, quando perceberam uma motocicleta com dois ocupantes, em que o passageiro estava com um volume em sua cintura. Com isso, dada voz de abordagem.

Ao realizar a identificação dos indivíduos, constatado que se tratava de um mototáxi, estando o condutor sem nenhum ilícito e com a documentação do veículo em dia. Já o passageiro estava com um boné e um celular na cintura, porém, em seu bolso havia sete porções de cocaína, embaladas e prontas para venda.

Ao ser indagado, afirmou transitar até a praça da cidade para comercializar o entorpecente e que algumas pessoas o esperavam para adquirir.

Com o rapaz também localizado o valor de R$ 119,00 em cédulas trocadas, dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes. Desse modo, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pelo crime de tráfico.