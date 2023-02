É preso por violência doméstica em Pinhal

Ação bem sucedida da Polícia Militar

A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal foi acionada neste fim de semna para ação que envolvia violência doméstica e familiar na Vila Santa Terezinha. As informações eram de que uma mulher havia sido agredida fisicamente com uma faca por seu esposo. Ela estava com um corte em seu rosto e demais lesões pelo corpo, e avisou que o autor das lesões estava dentro da casa.

Os policiais entraram na residência, em cujo interior havia diversas manchas de sangue. Num dos quartos encontraram o criminoso deitado na cama, momento em que recebeu voz de prisão. A equipe empregou o uso de algemas para guardar a integridade de todos, já que o rapaz demonstrava embriaguez. .

Na cozinha, localizou-se uma faca com várias manchas de sangue sobre a pia e dois litros de bebida alcoólica consumidos sobre a mesa(foto). O homem (24 anos) e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.