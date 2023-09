Preso tentando furtar em SANTO ANTÔNIO

Com ele apreendidas munições

Nesta quinta-feira, 21, a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência de tentativa de furto na Vila Claro.

Através do sistema de monitoramento foi possível visualizar que o indivíduo arremessava tijolos contra o vidro na tentativa de quebrá-lo para que pudesse consumar o crime, porém não obteve êxito.

O rapaz foi abordado nas imediações do Auto Posto Rodoluz e com ele localizadas quatro munições intactas do calibre .44, de uso restrito, momento em que foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências juntamente com as munições apreendidas.