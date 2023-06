Preso um traficante de 26 anos em Ibaiti

Localizados cocaína e mais de um quilo de maconha

A Polícia Militar de Ibaiti, na tarde desta quinta-feira (22), prendeu um jovem por tráfico de drogas.

Com base em denúncias sobre um envolvido com o narcotráfico na cidade, os policiais começaram a monitorar o elemento e pela manhã em vigilância à sua residência, localizada na Rua Rui Barbosa, observaram o homem sair em seu Ford/Ka, vermelho.

Diante da suspeita de que ele buscaria drogas para revenda, foi deflagrada a operação para localizá-lo e no período da tarde visto o carro suspeito na PR-435, retornando para o município.

Em revista no veículo, dentro do porta-luvas, localizado 01 tablete de cocaína, de 1,042 kg. Indagado, o abordado disse que havia comprado a droga por 30 mil reais e com a revenda a usuários faria até mais de 50 mil reais. Com ele também foi apreendido dinheiro e um celular.

O indivíduo foi identificado, 26 anos, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.