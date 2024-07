Aves e drogas causam 2 prisões em Siqueira

Aves silvestres resgatadas na mesma operação de tráfico

A Polícia Militar de Siqueira Campos prendeu duas pessoas por tráfico de drogas em área rural.

Os PMs receberam informações que davam conta de que um rapaz, já conhecido pela prática do tráfico de drogas, estaria em posse de uma grande quantidade de entorpecentes. Montaram um ponto de observação nas proximidades da chácara do suspeito, onde puderam flagrar o exato momento em que ocorria a venda de entorpecentes.

Diante do estado de flagrância,tentaram realizar a abordagem ao homem que havia comprado, porém ele conseguiu se evadir pela mata.

Na residência, outros dois rapazes tentaram fugir, porém não conseguiram, sendo abordados logo em seguida.

Durante as buscas na casa, localizadas 19 pedras de crack, embaladas e prontas para a comercialização, além de dinheiro trocado. Além dos entorpecentes, também havia duas aves silvestres presas em gaiolas, sem água e com fezes misturadas com a ração.

Os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia juntamente com os entorpecentes apreendidos e os animais resgatados para que fossem realizados os devidos procedimentos.