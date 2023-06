Presos com 7 kg de maconha em Jacaré

Porções de maconha apreendidas

A Polícia Militar de Jacarezinho na segunda-feira (05) prendeu dois jovens por tráfico de drogas.

Por volta das 20h30min, em patrulhamento, as equipes viram um mototaxista junto com passageiro parados em ponto de ônibus em frente ao Campo da Experiência, às margens da Rodovia. Ocorre que tinham recebidos diversas denúncias sobre o piloto sobre de tráfico de drogas. Assim, procederam pela abordagem e com ele localizaram 5,658 kg de maconha fracionados, balança e faca, que estavam sendo utilizados para separar a droga.

Indagado, o passageiro relatou que teria buscado os entorpecentes combinado com o motorista de levá-lo até o ponto de ônibus do Campo da Experiência, local em que entregaria 02 tabletes a uma pessoa. Contou também que, no Bairro Miguel Afonso, tinha mais drogas. Os policiais foram pra lá, onde localizaram mais 1,437 kg, divididos em 04 pedaços e outras porções já preparadas para venda.

Os dois rapazes receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação para tráfico e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.