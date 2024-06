Presos dois bandidos em J. Távora (vídeos)

E apreendido adolescente usado nas situações

Os Policiais Militares receberam informações da Polícia Civil de Joaquim Távora dando conta de que um Fiat Uno de cor prata (foto) transitava de Santo Antônio da Platina e que havia indícios de que transportava armas e entorpecentes.

As equipes da Polícia Militar de Joaquim Távora, Quatiguá e da Polícia Civil realizaram um ponto de bloqueio na via a fim de abordar o veículo. Ao perceber as viaturas, o condutor continuou seu percurso em alta velocidade, desobedecendo as ordens de parada e furando a barreira.

Nesse momento, o motorista ainda tentou jogar o carro contra um dos policiais, que diante da injusta e iminente agressão, realizou um disparo de arma de fogo contra o pneu do veículo, todavia ainda continuaram com a tentativa de fuga.

Os policiais realizaram o acompanhamento tático ao veículo utilizando sinais sonoros e luminosos, emanando ordens de parada que não foram acatadas. O condutor do Fiat Uno, por diversas vezes, tentou jogar o veículo em direção às viaturas, colocando em risco a integridade dos policiais, demais pessoas e veículos na via.

Certo momento, após cerca de 8 quilômetros de acompanhamento, o condutor do veículo em fuga acabou colidindo contra o meio fio e foi forçado a parar. O passageiro ainda tentou empreender fuga a pé, porém foi alcançado e detido logo em seguida.

Com os abordados foram localizadas porções de maconha, totalizando 10 gramas, além de um simulacro de arma de fogo. O passageiro estava utilizando tornozeleira eletrônica com restrições quanto à circulação.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Joaquim Távora, juntamente com o simulacro e entorpecentes apreendidos. O veículo utilizado também foi apreendido pois apresentava débitos administrativos e o condutor não é habilitado.

No complemento das diligências, segundo o delegado Jean Brunhari, encontradas mais drogas com os indivíduos.

E ainda apreendido mais um adolescente que estaria sendo utilizado pelos traficantes para a prática do comércio dos entorpecentes (ato infracional, no caso). Ele estaria vendendo as drogas aos traficantes e mostrou à equipe policial o terreno baldio em que estavam 127 pedras de crack embaladas pronta para venda.

O infrator foi identificado e em seguida o Conselho Tutelar foi acionado, sendo ele encaminhado juntamente com sua mãe.