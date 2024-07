Presos golpistas de postos de combustíveis em Cambará

Investigações prosseguem no Norte Pioneiro

As Polícias Civil do Paraná (PCPR) e Militar de São Paulo (PMSP), cumpriram quatro mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que aplicava golpes em postos de combustíveis de Cambará. A operação para cumprimento das ordens judiciais aconteceu na noite desta quarta-feira (3).

De acordo com a delegada da PCPR Renata Cintra, o esquema começou a ser investigado em março deste ano.

“Um dos golpistas, de dentro da cadeia, entrava em contato com os postos e se passava por uma empresa que desejava comprar óleo diesel. Outro envolvido ia até o local para buscar esse combustível ou contratava um terceiro para fazer isso”, explica.

Após entregar o diesel, o estabelecimento não recebia o pagamento. Em um único golpe contra um posto de Cambará, os suspeitos angariaram mais de R$ 50 mil.

Um dos suspeitos identificados por participação no esquema é um homem, de 36 anos, que foi preso na cidade de Salto Grande, em São Paulo.

Outros três integrantes do grupo já tinham sido presos anteriormente por outros crimes em Cambará e em Londrina, por isso o cumprimento dos mandados de prisão ocorreu no sistema penitenciário.

As investigações prosseguem a fim de identificar a possível ação da organização criminosa em outros postos de combustíveis na região dos Campos Gerais e no Norte Pioneiro.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem o andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.