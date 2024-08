Presos por tráfico de drogas em Wenceslau

Pela Polícia Militar da cidade

A Polícia Militar de Wenceslau Braz, no sábado, 24, prendeu duas pessoas, um rapaz (22 anos) e uma moça (22 anos) cunhados, pelo crime de tráfico de drogas.

Com base em denúncias, agentes da Agência de Inteligência do 2º BPM há um mês monitoravam os dois e levantaram indícios contundentes sobre o envolvimento deles com o narcotráfico.

O indivíduo foi abordado quando transitava em seu VW/Gol. Dentro do carro, encontraram 11 porções de cocaína, escondidas dentro de uma caixa onde também havia arroz.

Ele afirmou que acabara de pegar a droga com sua cunhada pelo valor de R$ 400,00, revenderia tudo por R$ 500,00 e ficaria com a diferença.

Diante disso, se deslocaram até a casa da acusada, onde a princípio ela resistiu a abordagem, mas foi contida. Em buscas, encontraram porções de maconha na cozinha, uma balança de precisão, uma caderneta com anotações do tráfico, no banheiro porções grandes de maconha (402g) e mais de cocaína, sendo três maiores e dez já fracionadas para venda. Também apreendido dinheiro no local.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.