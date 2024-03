Previsão de OBRAS da EPR no Norte Pioneiro

Concessionária lista primeiras iniciativas na região

🛣️ BR-369 – km 1 – sentido Ourinhos – Fresagem e recomposição do pavimento – a partir das 7h

🛣️ BR-369 – km 12 ao km 5 – sentido decrescente – Roçada – faixa de domínio e canteiro central – das 7h às 16h

🛣️ BR-153 – km 20 ao km 22 – sentido crescente – Fresagem e recomposição do pavimento – a partir das 6h

🛣️ BR-153 – km 51+500 ao km 48 – sentido decrescente – Roçada – faixa de domínio e canteiro central – das 7h às 16h

🛣️ BR-153 – km 20 ao km 30 – sentido crescente – Roçada – faixa de domínio – das 7h às 16h

🛣️ BR-153 – km 39 ao km 41 – sentido crescente – Manutenção e limpeza de elementos de segurança – faixa de domínio – das 7h às 17h

🛣️ BR-153 – km 47 ao km 52 – ambos os sentidos – Poda – faixa de domínio – das 7h às 17h

🛣️ BR-153 – km 15 ao km 18 – sentido crescente – Limpeza e drenagem – faixa de domínio – das 7h às 17h

🛣️ BR-153 – km 30 ao km 32 – sentido decrescente – Manutenção de dispositivo de segurança – faixa de domínio – das 7h às 17h

🛣️ PR-092 – km 215 – sentido Arapoti – Fresagem e tapa-buraco – fluxo no modelo Siga e Pare – das 7h às 17h

🛣️ PR-092 – km 276 ao km 278 – sentido crescente – Remendo profundo – terceira faixa – a partir das 7h

🛣️ PR-092 – km 260 – sentido decrescente – Tapa-buraco – a partir das 7h

🛣️ PR-092 – km 270 ao km 263 – sentido decrescente – Roçada – faixa de domínio e canteiros – das 7h às 16h

🛣️ PR-092 – km 322 ao km 317 – sentido decrescente – Roçada – faixa de domínio – das 7h às 16h

🛣️ PR-092 – km 322 ao km 236 – sentido decrescente – Tapa-buraco – pista de rolamento – das 7h às 17h

🛣️ PR-151 – km 315 ao km 316 – sentido crescente – Fresagem e recomposição do pavimento – a partir das 7h

🛣️ PR-151 – km 308 ao km 310 – sentido oeste – Roçada – canteiro central – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 296 ao km 292 – sentido leste – Roçada e drenagem – canteiro central – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 252 ao km 254 – sentido leste – Roçada – acostamento – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 196 ao km 195 – sentido leste – Roçada – acostamento – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 218 ao km 221 – sentido oeste – Roçada – acostamento – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 304 – ambos os sentidos – Limpeza – acostamento – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 296 ao km 290 – ambos os sentidos – Limpeza de canaletas – acostamento – das 7h30 às 17h20

🛣️ PR-151 – km 260 – ambos os sentidos – Limpeza de placas – das 7h30 às 17h20

