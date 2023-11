PRF apreende 100 kg de maconha e prende um TRAFICANTE em Jacarezinho (Vídeo)

Droga era transportada por homem que desobedeceu ordem de parada e tentou fugir

Por volta das 06h10m desta terça-feira, dia 21, uma equipe da PRF realizou tentativa de abordagem a um Hyundai I30 de cor prata, na BR-369 em Jacarezinho, O motorista do automóvel, porém, desobedeceu a ordem e passou a fugir sendo alcançado após quase dois quilômetros de acompanhamento tático.

O veículo possuía um ocupante, homem de 30 anos morador de Maringá que já havia sido preso anteriormente por tráfico.

No porta malas do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que após pesados totalizaram pouco mais de 100 quilos. Segundo informou o traficante, o entorpecente foi carregado na região de Maringá e seria entregue no estado de São Paulo.

A droga, veículo e o preso foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Jacarezinho para os procedimentos de flagrante.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de reclusão.