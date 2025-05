Apreendidos 148 kg de erva em Andirá

Traficante abandonou carro e droga

Por volta das 04h20m, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender um acidente de trânsito do tipo saída de pista com princípio de incêndio, no km 37 da BR-369, no município de Andirá.

No local. os policiais encontraram abandonado o veículo Hyundai/HB20 (placas de São Carlos/SP) em seu interior diversos tabletes de maconha totalizando 148 kg.

Veículo e entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Andirá.

O traficantes desapareceu.