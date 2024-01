PRF apreende 31.472 kg de drogas no Norte do Paraná

Resultado bate recorde



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Delegacia de Londrina apreendeu mais de 31.472 Kg de drogas ilícitas na Região Norte do estado do Paraná em 2023. Este resultado, que inclui maconha, cocaína, crack, Haxixe e Skunk, representa um novo recorde histórico de apreensões feitas pela PRF na região.

Divulgado nesta quinta-feira (11), o balanço da PRF representa uma alta de 90% no volume de apreensões em relação a 2022, quando as equipes da PRF retiraram de circulação 16,6 toneladas de entorpecentes. A droga mais apreendida em 2023 na região de londrina foi a maconha e seus derivados (31 toneladas). Outro crime que traz danos diversos à sociedade brasileira, o contrabando de cigarros, foram apreendidos 2.723.591 maços de cigarros. O trabalho da PRF também trouxe resultado positivo no combate ao tráfico de armas com 29 unidades, destaque para uma apreensão com 24 pistolas 9mm e outra com 2 fuzis. Crimes relacionados ao trânsito foram registrados 102 ocorrências, com 76 veículos recuperados.

No total, 259 pessoas foram detidas pela PRF na circunscrição da PRF na delegacia de Londrina. Esse aumento significativo do volume de apreensões é reflexo, entre outros fatores, do trabalho diário e do empenho das nossas equipes de policiais rodoviários federais,homens e mulheres empenhados e dedicados para a manutenção da ordem e segurança dos cidadãos de bem.