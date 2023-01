PRF apreende mais de mil cigarros eletrônicos (vídeo)

Dois elementos foram presos em flagrante

Na noite desta terça-feira (10) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu produtos importados, sem documentação, em Cornélio Procópio.

A ação ocorreu na rodovia BR-369, em que a equipe deu ordem de parada a um Toyota Corola, de cor branca, conduzido por um homem de 29 anos, tendo como passageira sua esposa de 30 anos.

Em revista no veículo, no porta-malas encontradas cinco caixas, contendo mais de mil cigarros eletrônicos e seus acessórios importados do Paraguai sem nenhuma documentação. O condutor informou aos agentes da PRF que vendeu a mercadoria pela Internet e estava transportando até a cidade de Ourinhos, onde seria entregue.

Também foram encontrados cerca de 96 perfumes, igualmente importados de forma irregular.

Os dois foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados para a Polícia Federal em Londrina para os procedimentos cabíveis.