PRF apreende meia tonelada de maconha (vídeo)

Num Toyota Corolla em Cornélio Procópio

Nesta quinta-feira, 30, ocorreu uma apreensão de 510,6 kg maconha próximo ao entroncamento com a PR-160, quando foi dada ordem de parada ao Toyota Corolla em Cornélio Procópio no KM 90 da BR 369.

O condutor não obedeceu e empreendeu fuga, até o momento em que o pneu do veículo estourou. Não tendo mais como utilizar o carro, abandou-o e correu para uma região de mata.

Ao verificar o interior do Corolla, foram encontrados diversos fardos de maconha nos bancos traseiros e dianteiro do lado do passageiro, além do porta malas, totalizando 510,615 kg de maconha, 01 rádio comunicador e na vistoria do veículo foi identificado uma possível adulteração.

Após buscas na região de mata, não foi possível localizar o motorista. Dessa forma, o veículo com a droga foi levado para a polícia civil de Cornélio Procópio.