PRF apreende veículo com contrabando em Rib. do Pinhal(vídeos)

Estava carregado com cigarros do Paraguai

Ocorrência criminosa aconteceu por volta das 5h30m da manhã desta terça-feira, dia 21, após cerca de 20 km de acompanhamento tático, em Ribeirão do Pinhal.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

O condutor do Peugeot 408 Allure abandonou o veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai e fugiu a pé para uma área de mata, não sendo localizado até o momento.

Foi necessário a ajuda de um trator para remover o veículo do local e encaminhá-lo para a Receita Federal de Londrina.

Nota da Redação: A corporação gravou um vídeo cinematográfico bem feito com música da banda australiana de rock australiana AC/DC, mas por questões de direito autoral, o Npdiario mudou a trilha.