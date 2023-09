PRF atende acidente grave na 153: Ibaiti

Cinco envolvidos foram hospitalizados

A Polícia Rodoviária Federal atendeu no início da noite desta quinta-feira, 28, um grave acidente do tipo colisão frontal, na BR-153, em Ibaiti.

O sinistro aconteceu por volta das 18h50m envolvendo dois veículos, um GM Cruze com placas de Ourinhos-SP e uma Montana com placas de Ibaiti. Os automóveis colidiram frontalmente no Km 115 da Rodovia enquanto um deles realizava uma ultrapassagem proibida em local de curva.

Os cinco ocupantes dos dois veículos, três do Cruze e dois da Montana, foram socorridos em estado grave e encaminhados ao Hospital de Ibaiti. Ainda houve interdição do fluxo de trânsito por aproximadamente 1h30m.

A manobra de ultrapassagem requer preceitos de segurança, quando executada de forma indevida, sem observância das normas de trânsito gera risco aos usuários da via. A ultrapassagem deve ser realizada somente em locais permitidos após avaliados os pré-requisitos de segurança.