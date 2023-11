PRF encerra Operação FINADOS no PARANÁ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, neste domingo (5), a Operação Finados 2023 no Paraná. Neste ano, durante os cinco dias de operação, que teve início no dia 1º, a PRF direcionou esforços para combater infrações de trânsito que são responsáveis por potencializar a mortalidade no trânsito: ultrapassagens em locais proibidos e excesso de velocidade.

Durante as fiscalizações, 654 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos – mais de cinco flagrantes por hora. As autuações representam um aumento de 64%, em comparação com o mesmo período de 2022.

Nas fiscalizações de excesso de velocidade, com a utilização de radares móveis, foram flagrados 4.172 veículos circulando em velocidade superior à permitida – sendo 687 em 2022. O aumento de mais de seis vezes, deve-se ao direcionamento de recursos com o objetivo de redução de mortes, tendo sido aumentadas as horas de fiscalização com o equipamento em quase 300%. Classificada pelo Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de até R$ 880,41, além da suspensão da CNH.

Observou-se que 330 pessoas, entre motoristas e passageiros, foram flagradas sem utilizar o cinto de segurança, equipamento essencial para reduzir a mortalidade e os ferimentos em caso de acidentes.

Acidentes

Durante a operação foram registrados 80 acidentes, com 98 pessoas feridas e 7 pessoas mortas. Todos os acidentes envolveram mais de um veículo e ocorreram com pista seca e com traçado reto.

Data Hora BR Município Tipo de Acidente Pista Traçado Clima Mortes 02/11 01h10 277 Candói Colisão traseira Simples Reta Pista seca 1 02/11 20h20 376 Paranavaí Colisão lateral Simples Reta Pista seca 1 03/11 20h29 369 Ibiporã Colisão traseira Simples Reta Pista seca 1 04/11 06h40 476 São Mateus do Sul Colisão frontal Simples Reta Pista seca 1 04/11 12h 277 Medianeira Colisão traseira Dupla Reta Pista seca 2 04/11 10h25 277 Ibema Colisão transversal Simples Reta Pista seca 1

Adicionalmente, ciente do seu papel de promover segurança viária não apenas com fiscalização, mas também com educação, a PRF realizou no Paraná comandos educativos, para conscientizar usuários dos riscos do trânsito e de condutas preventivas para minimizar estes riscos. Assim, em 2023, as ações educativas foram incrementadas em 115%, com a realização de comandos educativos em rodovias e em terminais rodoviários.

Resumo Operação Finados 2023

Veículos fiscalizados com abordagem: 4.505

Testes de alcoolemia (bafômetro) realizados: 2.609

Autuações administrativas por alcoolemia (constatação e recusa): 94

Prisões por alcoolemia: 4

Autuações por cinto de segurança: 330

Autuações por crianças sem dispositivo de retenção: 36

Autuações por ultrapassagens proibidas: 654

Pessoas detidas: 38

Acidentes: 80

Ilesos: 74

Feridos: 98

Mortos: 7

*Dados preliminares sujeitos a alteração