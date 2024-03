PRF flagra 285 quilos de erva entre Cornélio e Nova Fátima (vídeo)

Traficante preso levaria entorpecente de Foz do Iguaçu à São Paulo

Na manhã desta terça-feira (05), a PRF realizou a apreensão de 284,900 kg de maconha, e a prisão de um homem de 40 anos.

No KM 89 da BR 369 a equipe visualizou um Hyundai HB20 de cor branca realizando conversão proibida para entrar a rodovia. Tentou realizar a abordagem do veículo com sinais luminosos e sonoros, dando ordem de parada, porém a ordem foi desrespeitada e o condutor acelerou, empreendendo fuga, onde se iniciou o acompanhamento tático dentro do perímetro urbano de Cornélio Procópio.

Durante a escapada, o motorista transitou em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres e outros condutores. Após aproximadamente 10 minutos, o elemento seguiu pela rodovia estadual sentido Nova Fátima, onde acabou perdendo o controle da direção do veículo, capotando e colidindo com um barranco, permanecendo imobilizado.

Na sequência, foi contido, e no interior do porta malas foi encontrada grande quantidade de tabletes de droga (maconha), sendo dada voz prisão. O HB20 estava com indícios de adulteração, não sendo possível identificar o carro original. Informou que levaria a droga de Foz do Iguaçu para São Paulo, e que receberia a quantia de R$ 7.000,00 pelo transporte.

Após pesagem da droga, constatados 284,900 kg de maconha. Ele foi encaminhado para a Santa Casa procopense para realizar exame de corpo de delito, posteriormente encaminhado junto com o veículo para a Polícia Civil de Cornélio Procópio para os procedimentos cabíveis.

Acusações são de tráfico de drogas, desobediência, homicídio (tentado) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.