PRF prende levando contrabando de SAP para Carlópolis na 153

Carga e elemento foram para Polícia Federal de Londrina

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta (dia dois), uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, que eram transportados em uma caminhonete VW Saveiro, em Santo Antônio da Platina.

A apreensão se deu quando uma equipe fazia ronda pelo trecho e desconfiou da atitude do motorista, que no momento abastecia no Posto Juninho, antigo Chapadão. Abordado, o condutor admitiu de pronto que se encontrava carregado com o contrabando.

Ao verificar o compartimento de cargas os policiais confirmaram o carregamento da marca Palermo.

O preso, um homem de 49 anos e morador de Santo Antônio da Platina, disse que entregaria a mercadoria ilícita em Carlópolis.

Os cigarros contrabandeados bem como o contrabandista foram encaminhados à Polícia Federal de Londrina , onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso pelo crime de Contrabando, que tem pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.