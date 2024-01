Frei Wilson Balbino comandou em Santo Antônio da Platina

Aconteceu em Santo Antônio da Platina a Primeira Noite Carismática por Cura e Libertação do ano de 2024.

Contou com uma multidão de fiéis na comunidade Católica Proclamai no ginásio da Paróquia Santo Antônio de Pádua, no centro da cidade.