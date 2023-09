Primeiro heliponto aeromédico balizado do Norte Pioneiro

Construído fora de aeroportos está quase pronto para entrar em operação

Quase pronto para entrar em operação, o primeiro heliponto aero médico balizado do Paraná construído fora de aeroportos, já passou por testes finais em sua iluminação noturna e itens de segurança aérea. Construído pela Prefeitura de Ibaiti, o heliponto já recebeu pelo menos duas aeronaves que utilizaram a nova pista para fazer aterragem e decolagem. Um dos helicópteros estava a serviço da COPEL e outro de uma rede de loja de móveis.

O heliponto ibaitiense aprovado na ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, está instalado em um ponto estratégico bem ao lado do Corpo de Bombeiros e futuro Hospital Municipal e apenas 300 metros do centro da cidade.

O heliponto vai atender a população com serviços de saúde de qualidade com maior urgência e prontidão. Com a localização próximo ao hospital, o heliponto municipal vai agilizar a transferência de pacientes em situação de emergência para outros centros hospitalares como Londrina e Curitiba com maior celeridade evitando o trânsito de ambulâncias pelo centro da cidade.

O heliponto possui uma pista de pouso, com toda infraestrutura de segurança e iluminação ao redor; alambrado em estrutura metálica para proteção e segurança de transeuntes e calçamento do passeio público no entorno. O projeto está de acordo com normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Heliponto Municipal de Ibaiti trata-se de um heliponto ao nível do solo de uso hospitalar projetado tendo o helicóptero de modelo AS350B3, também chamado de “Esquilo”, como helicóptero base, para operação diurno e noturno com uma rampa de aproximação e decolagem.

“Com o heliponto aero médico próximo ao hospital o tempo de deslocamento dos nossos pacientes para atendimento de emergência nos grandes centros do estado serão reduzidos. A redução no tempo-resposta de atendimento será importante para salvar vidas. O atendimento ocorrerá de forma mais rápida e prática”, destacou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.