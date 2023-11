PRINCESA DO NORTE não fechará sede em Santo Antônio (vídeo)

Poderá centralizar ações gerais em Curitiba e Bauru

Exclusivo: Fundada em 1948, a Princesa do Norte mantém sua sede na rua 24 de Maio, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina (vídeo e fotos). Nos últimos dias. circulam rumores sobre pretensas mudanças e até fechamento com demissões sumárias, entre outras suposições impulsivas.

São em torno de 250 funcionários, dos quais apenas 25 da área administrativa.

Porém, a reportagem apurou que há, sim, estudos de viabilidade econômica de fusões.

A conceituada empresa já possui operação conjunta com a Penha e Expresso Maringá, sendo frequentes e normais eventuais alterações. Poderão acontecer ajustes na manutenção ou garagem, porém nada traumático e irresponsável.

Há estudos de confluência das estruturas das empresas com as mesmas marcas e nomes. Uma centralização poderá ser promovida em Curitiba e Bauru(SP) sem “desmontar” o que já existe, mantendo, claro, as linhas dos ônibus.

Entretanto, se e quando ocorrerem modificações serão graduais e maduras. Por enquanto, existem as normais avaliações técnicas e operacionais de consultorias e nada decidido pelos acionistas ou definição de diretoria.