Princesa do Norte tem MUDANÇAS sim, mas fica em Santo Antônio

Reestruturação inclui administração em Curitiba e Bauru (SP)

Exclusivo: Fundada em 1948 na rua 13 de Maio, depois em 1963 funcionando na atual sede, e com outra gestão em 1996, a Princesa do Norte permanece na rua 24 de Maio, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina (vídeo e fotos). Rumores sobre pretensas mudanças drásticas e até fechamento com demissões sumárias, entre outras suposições impulsivas, prosseguem circulando.

Ela fica na memória afetiva como, em outra circunstâncias, o posto de combustíveis Platinão na BR-153 (hoje Posto Platina), no passado referências da Cidade Joia em todo o país. Verdadeiros patrimônios históricos.

São em torno de 250 funcionários, dos quais apenas 25 da área administrativa. Porém, a reportagem apurou que há, sim, estudos de viabilidade econômica de fusões e algumas já em andamento.

A conceituada firma já possui operação conjunta com a Penha e Expresso Maringá, sendo frequentes e normais eventuais alterações. Acontecem ajustes, porém nada traumático e irresponsável.

Há estudos de confluência das estruturas das empresas com as mesmas marcas e nomes. Uma centralização está sendo promovida em Curitiba e Bauru(SP) sem “desmontar” o que já existe, mantendo, claro, as linhas dos ônibus.

As modificações estão sendo graduais. Por enquanto, existem as normais avaliações técnicas e operacionais de consultorias e nada decidido pelos acionistas ou definição de diretoria.

O imóvel de dois quarteirões, claro, será parcialmente desativado, locado ou vendido até porque nunca foi tombado, e pode ser descaracterizado.

A garagem em Santo Antônio da Platina continua normal, a manutenção, o lavador dos carros, a portaria, a operação, os motoristas, tudo permanece igual. Reafirme-se: Parte da administração está ficando em Curitiba e outra em Bauru(SP).

Há demissões e admissões de funcionários. Alguns, inclusive, aceitaram convites para trabalhar nas mesmas funções em Bauru, por exemplo. Adequações, alterações, as instalações provavelmente serão reduzidas, há imóveis ociosos que podem ser locados ou comercializados.

Os advogados em Santo Antônio da Platina, Avaré (SP) e Marília (SP) terão as prestações de serviços dispensadas.

Adequada, a Princesa do Norte permanece firme e forte em solo norte-pioneirense. Boatos servem apenas para tumultuar.