Principal iniciativa social do Sicredi é implantada em dois municípios da região

Programa A União Faz a Vida chega à Japira e Santana do Itararé para contribuir com a educação

A principal iniciativa social educacional da Sicredi Norte Sul acaba de ser implantada nos municípios de Japira e Santana do Itararé, ambos no estado do PR. O programa busca desenvolver projetos e ações pedagógicas que contribuam para uma educação integral dos alunos, gerando impactos positivos significativos e transformando realidades por meio da educação, através da metodologia de projetos.

Com mais de 27 anos de existência no sistema Sicredi, o programa já beneficiou mais de 4,2 milhões de crianças e adolescentes, além de mais de 200 mil educadores. São quase 4 mil escolas participantes em 15 Estados brasileiros. O Programa A União Faz a Vida busca educar crianças e adolescentes dentro de dois conceitos básicos: a cooperação e a cidadania.

Paulo José Buso Junior, Presidente da Sicredi Norte Sul ressalta a importância da educação para o desenvolvimento das comunidades: “O estudo e o conhecimento são valores que uma pessoa carrega para a vida toda. Nós creditamos que esta seja a base para uma sociedade mais próspera. Não podemos esquecer que as crianças e adolescentes de hoje, serão as lideranças de amanhã,” explicou o presidente.

Na Sicredi Norte Sul, com os lançamentos nesses dois municípios, o Programa soma 12 municípios, 38 escolas e 7490 alunos e 710 professores.